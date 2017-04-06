В Краснодаре прошел митинг «Мы вместе против террора»

В Краснодаре 6 апреля местные жители вышли на митинг против террора. Горожане собрались в Чистяковской роще.

Вышедшие на митинг жители считают, что теракт в Санкт-Петербурге и взрыв в Ростове-на-Дону только сплотили россиян. В рощу пришли около 6 тыс. человек, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

Инициаторами собрания выступили воины-интернационалисты. Участниками акции стали представители всех парламентских партий: «Единой России», КПРФ, «Справедливой России», национальных объединений края, жители Краснодара и края, студенты и казаки. Многие пришли семьями.

В качестве ведущих митинга выступили председатель краевого Совета ветеранов, Герой России Евгений Шендрик и руководитель исполкома, координатор народно-патриотической общественной организации «За веру, Кубань и Отечество!» Николай Денисов.

Память жертв теракта в Санкт-Петербурге почтили минутой молчания, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», теракт в петербургском метро произошел днем 3 апреля. Бомба взорвалась на перегоне «Сенная площадь» — «Технологический институт». Еще одно взрывное устройство обезвредили на «Площади Восстания». Жертвами теракта стали 14 человек, более 50 пострадали. Возбуждено угловное дело по статье «Террористический акт». В Следственном комитете РФ 4 апреля назвали имя смертника. Им оказался 22-летний Акбаржон Джалилов.

Власти Санкт-Петербурга с 4 апреля объявили трехдневный траур по погибшим во время взрыва в метро. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил соболезнования родственникам погибших и пострадавших.

В Санкт-Петербурге и Москве 6 апреля прошли акции, посвященные памяти погибших при теракте в петербургском метро.

ВСЕ НОВОСТИ О ВЗРЫВЕ В МЕТРО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ЧИТАЙТЕ ЗДЕСЬ.

Источник