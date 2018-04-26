В Краснодаре прошел митинг памяти жертв аварии на Чернобыльской АЭС

У памятника героям-чернобыльцам на проспекте Чекистов 26 апреля собрались более 100 человек.

Впервые в этом году родственники ликвидаторов аварии провели акцию «Бессмертный полк Чернобыля. Заслонившие мир собой».

Заместитель главы краевого центра Виталий Косенко напомнил, что накануне в Краснодаре после реконструкции открылся музей, посвященный подвигу ликвидаторов аварии.

В память об участниках ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, ушедших из жизни, прошла минута молчания. Участники митинга возложили к мемориалу цветы.

В ликвидации последствий техногенной катастрофы приняли участие почти 2 тыс. краснодарцев. Более 300 ликвидаторов получили государственные награды — Ордена Мужества, медали «За спасение погибавших», «За заслуги перед Отечеством». Имена 20 героев занесены во Всероссийскую книгу Почета Союза «Чернобыль», сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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