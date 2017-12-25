В Краснодаре прошел молодежный фестиваль «Новый.18»

Студенты и школьники устроили интеллектуальные игры, поэтический баттл, играли в шахматы и учились делать снежинки из бумаги в доме Кубанского союза молодежи в Краснодаре.

«Ребята могут показать свою эрудицию, умение делать те или иные вещи своими руками, а также получить хорошее настроение от той компании, которая здесь собралась. На фестивале собралось порядка 100 молодых людей из всего Краснодара», — сказал руководитель Кубанского союза молодежи Александр Пилипенко.

Такие площадки союз молодежи планирует создавать по всему краю. Эксперты в области бизнеса, медиа и новых технологий будут проводить там лекции, а молодежь сможет презентовать свои проекты.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 24 декабря молодежь на улице Красной раздавала открытки и сувениры. Организаторами выступили активисты Кубанского союза молодежи. В этот же день в краевой столице организация провела спортивный праздник «Будущие волонтеры России».

Вернуться на ленту

Источник