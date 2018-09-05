В Краснодаре прошел очередной этап городских соревнований по кингфуту

Этот вид спорта можно назвать разновидностью футбола. Играют в него два человека один на один, два тайма по пять минут.

В случае ничейного исхода проводится дополнительный третий тайм. Затем по необходимости — серия пенальти. Она необычная. Все удары пробиваются пяткой с середины поля. Успешнее всех оказался Хамзат Ахмадов.

«Мне приятно. Тут, конечно, было тяжело, я отставал в очках, в коэффициенте. Но вырвался вперед. Мне понравился этот проект. Приду сюда еще раз», — сказал победитель соревнований Хамзат Ахмадов.

Ахмадов стал абсолютным чемпионом первого этапа. Второе место занял Ратмир Лукьянов, третье — Никита Пчелинцев. Всего в этих соревнованиях приняли участие 20 человек.

«Надеемся, что в дальнейшем это будет развиваться, широкие массы захватит. Надеемся, второй этап будет более интересный, более насыщенный. Думаю, и ребята, и родители, и зрители остались довольны, судя по эмоциям», — отметил организатор соревнований Николай Фукс.

Впереди еще три этапа соревнований. По их итогам будет выявлен победитель сезона. Кроме этого, в ближайших планах у организаторов — проведение Кубка Краснодара по кингфуту.

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