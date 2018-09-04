В Краснодаре прошел очередной тур Кубка губернатора по футболу

Один из самых интересных поединков состоялся на резервном поле стадиона «Кубань». Спортивная школа по футболу встречалась с майкопской «Викторией».

Краснодарский коллектив — один из самых молодых в турнире. В составе — школьники и студенты. Многим футболистам «Виктории» уже за 30.

«Все ребята спортивные, за собой следят. Футбол — это хобби для большинства. Кто-то — футболист в прошлом. Соответственно, играют в свое удовольствие, поддерживают себя в тонусе. Бегаем, тренируемся сами», — рассказал играющий тренер ФК «Виктория» Арсен Мазлов.

Гости с первых минут поединка заперли хозяев на их половине поля. В забитые мячи это преимущество трансформировалось не сразу. В первом тайме команды обменялись голами. Во втором краснодарцы первые 20 минут оборонялись удачно, а затем пропустили и бросили играть. Майкопчане забили еще трижды и в итоге победили крупно, 5:1.

«Играли хорошо, потом — пара нелепых ошибок и пропустили голы. Адаптироваться дальше уже не смогли. Мы работаем, иногда не получается. Вот так пропускаешь обидные голы и настроя дальше нет», — считает игрок спортшколы по футболу Даниил Карпенко

После 15 сыгранных матчей на Кубок губернатора краснодарская спортшкола занимает седьмое место в группе D. «Виктория» — четвертое. Коллектив из столицы Адыгеи все еще сохраняет шансы на победу в регулярном чемпионате.

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