В Краснодаре прошел отборочный тур фестиваля «Добрая волна»

Девочки и мальчики с ограниченными возможностями здоровья и из многодетных семей демонстрировали свои таланты в трех номинациях: музыка, хореография и сценическое искусство.

Во Всероссийском культурно-благотворительном конкурсе приняли участие 50 ребят со всего края. Оценивали их творчество московские и кубанские мэтры.

«Фестиваль о том, что надо быть добрее, внимательнее. Фестиваль для тех детей, кто проходит через трудности или физическую боль. Они могут и занимаются творчеством, идут вперед, не опускают руки. Мы должны им в этом помочь», — сказала генеральный директор академии Игоря Крутого Стелла Хачанянц.

Победитель «Доброй волны» получит необычную награду — исполнение желания. Итоги отборочного тура подведут 5 июля на гала-концерте. Он начнется в 18:00 в Gallich Hall, вход свободный.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник