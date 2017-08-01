В Краснодаре прошел открытый чемпионат по пляжному футболу

За звание лучших боролись пять кубанских коллективов — четыре из краевого центра и один из хутора Братского. Еще один участник, команда «Атаман», приехала из Ростова-на-Дону.

Играли команды в формате «пять на пять», три тайма по 12 минут. В матче за золото ростовскому «Атаману» противостоял краснодарский клуб «Майкоп». На два гола гостей хозяева ответили одним в первом тайме. Во втором гости из Ростова-на-Дону увеличили преимущество до трех мячей. В третьем игровом отрезке краснодарцы сократили разницу в счете до минимума, но все-таки уступили со счетом 4:5.

«Все участники опытные. У них много лет пляжного футбола за плечами. Они не смотрелись хуже нас. Нам немного не повезло, где-то штанги, перекладины», — считает серебряный призер турнира по пляжному футболу Артем Морозов.

Бронзовые медали турнира достались команде «Гол-лига» из Краснодара. Она в матче за третье место разгромила «Восток» хутора Братского с результатом 9:1.

«Всегда хочется большего. Хотелось бы побороться за первое место. К сожалению, в полуфинале мы уступили один мяч», — пояснил бронзовый призер турнира Юрий Вахрин.

Среди женских команд в товарищеской встрече клуб «Магнолия» из станицы Новотитаровской обыграл «Успеночку» из Успенского района — 2:1.

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