В Краснодаре прошел парад коммунальной техники

Снегоуборочную технику проверили в 30-градусную жару. Представили экскаваторы, погрузчики, самосвалы, грейдеры — все, что спасает дороги краевой столицы от снежных завалов и гололедицы.

Парк спецтехники ежегодно пополняется, поэтому к любым сюрпризам зимы готовы, уверяют коммунальщики.

«Видно, что компании заинтересованы в модернизации своей системы, в обязательном порядке стараются какие-то новинки в своей работе использовать. Мы рады, что все компании готовы не просто к каким-то непредвиденным обстоятельствам, но и к осенне-зимнему периоду», — отметил заместитель министра природных ресурсов Краснодарского края Святослав Удинцев.

К холодам на улицах города установят специальные контейнеры с песком — посыпать обледеневшие дороги и тротуары.

На параде также представили технику, которая ежедневно работает на улицах Краснодара. Мусороуборочные машины и другой спецтранспорт делают город чище вне зависимости от погоды.

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