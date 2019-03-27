В Краснодаре прошел первый съезд Союза казачьей молодежи

Участие в мероприятии приняли губернатор Вениамин Кондратьев и заместитель министра просвещения РФ Ирина Потехина.

Глава региона напомнил, что союз создали в 2017 году и он уже объединяет около 95 тыс. человек — воспитанников кадетских корпусов, школ, казачьих спортивных клубов, студентов. Они помогают ветеранам, оказывают помощь в детских домах и домах престарелых, ухаживают за памятниками и могилами героев.

«Союз кубанской молодежи мы создавали не для формы. Это та ступень, которая позволит вам состояться, развивать край и казачество. Вы должны чувствовать себя членами одной большой семьи, следовать принципам жизни своего народа, быть активными, приходить на помощь. Собственным примером повести за собой других ребят», — отметил Кондратьев.

Ирина Потехина подчеркнула, что таких союзов еще нет в России.

Вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда отметил, что особое внимание уделяют поддержке казачьего образования.

В казачьих классах обучают 82 тыс. ребят, еще 1 тыс. человек — в кадетских корпусах.

На Кубани проводят массовые мероприятия с участием казачьей молодежи. В 2018-м впервые состоялся «Казачий диктант». Участие в нем приняли 22 тыс. человек. Ежегодно проходят конкурсы «Лучший казачий класс», «Лучшая казачья школа», «Лучший казачий кадетский корпус». В прошлом году лучшими в Союзе казачьей молодежи Кубани стали Брюховецкое и Ленинградское отделения, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.