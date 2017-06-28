В Краснодаре прошел первый день конференции городов-партнеров России и Германии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 28 июня дал старт российско-германскому «перекрестному» Году регионально-муниципальных партнерств.

«Отметим юбилейные связи. Положительных примеров совместной работы достаточно», — подчеркнул Лавров.

По словам вице-канцлера Германии Зигмара Габриэля, партнерство между регионами важно для развития отношений России и Германии в целом.

«Мы хотим открыть новые политические главы российско-германских отношений. Муниципальные инициативы показывают, что наши общества тесно и крепко связаны. Здесь порождается нечто похожее на дружбу народов», — отметил министр иностранных дел Германии.

Он предложил создать в Санкт-Петербурге институт дружбы народов путем частных инициатив, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

«В нашей конференции принимают участие более 500 представителей России и Германии, нельзя забывать и о 100 молодых участниках форума, и это мощная сила, которая должна обеспечить новые импульсы в развитии отношений между нашими странами и народами. Уверен, мы подадим сигнал, объединяющий народы, и он будет исходить из вашего южного города», — отметил председатель Германо-российского Форума Маттиас Платцек.

Мэр Краснодара Евгений Первышов выразил надежду на то, что по результатам работы конференции уже имеющиеся партнерские связи между российскими и германскими городами станут еще крепче и многограннее и будут установлены новые.

«Сегодня, в непростое в политическом и экономическом плане время, именно от побратимских связей, от «народной» дипломатии, то есть от нас с вами зависит мирное и созидательное будущее нашего общего дома — Европы. Уверен, наш голос будет услышан. Краснодарцы гордятся тем, что столь представительное международное мероприятие проходит в нашем городе, и я от имени всех горожан приветствую наших гостей», — подчеркнул Первышов.

На открытии конференции артисты краснодарской филармонии исполнили гимны России и Германии. Также выступили музыканты из Германии — трио «Арт Деко», сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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