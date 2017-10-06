В Краснодаре прошел первый день краевого турнира по тяжелой атлетике

Во дворце спорта «Чемпион» первыми выступили спортсмены самых легких весовых категорий — от 34 до 48 кг.

«Каждая победа требует усердных тренировок. Ожидал лучшего, но не смог», — рассказал победитель турнира Артем Казаков.

«Я хорошо выступил. Самое сложное — это последние подходы в рывке и толчке», — считает победитель турнира Альберт Арабян.

Среди девушек лучшей в весовой категории до 44 кг стала сочинка Дарья Блеч. Она впервые в своей карьере в толчке взяла вес 60 кг, а в сумме — 108.

«Я собралась с мыслями и толкнула. Даже заплакала, потому что выполнила кандидата в мастера спорта», — сказала победительница турнира Дарья Блеч.

Всего в краевом турнире по тяжелой атлетике проверят свои силы 160 спортсменов из Краснодарского края, Ростовской области, Адыгеи и Донецкой народной республики от 11 до 14 лет. У девушек заявлено десять весовых категорий, у юношей — девять.

Завершится первенство 8 октября.

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