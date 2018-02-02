В Краснодаре прошел первый день соревнований по спортивной гимнастике

В комплексе «Чемпион» 100 сильнейших спортсменов края борются за медали турнира.

В первый соревновательный день за победу в многоборье сражались девушки. Одной из самых титулованных участниц была 14-летняя Алина Захарчук. В спортивной гимнастике она с трех лет. Несколько раз выигрывала первенство края, ЮФО. В ноябре 2017-го попала на первенство России. В призеры попасть не смогла. Хорошо выступить у Захарчук в Краснодаре получилось. Она — вторая. Сильнейшей стала 13-летняя Софья Корних. Сейчас гимнастка на всех снарядах чувствует себя уверенно.

Награды в многоборье у юношей будут разыграны 2 февраля. Завершится турнир 3 февраля финалами в отдельных видах.

Сильнейшие спортсмены соревнований в конце месяца представят Кубань на чемпионате ЮФО, который также пройдет в Краснодаре.

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