В Краснодаре прошел первый турнир по киберспорту на кубок главы города

Турнир по компьютерным играм на кубок главы Краснодара состоялся 25 ноября в городском Молодежном центре.

Организаторами чемпионата по киберфутболу «FIFA-18» стали городское управление по физической культуре и спорту, Краснодарская городская общественная организация содействия социально-экономическому развитию столицы Кубани «Краснодар — любимый город», Молодежный парламент Краснодара при поддержке Федерации киберфутбола России.

Чемпионат по киберспорту в столице Кубани проводится впервые. В соревнованиях приняли участие 128 спортсменов. Компьютерные столы с консолями для игры были установлены в центральном зале молодежного центра. Глава Краснодара Евгений Первышов посетил чемпионат, когда игры были в самом разгаре. Он пообщался с игроками и организаторами.

«Киберспорт стремительно набирает популярность. Сейчас это уже официальный вид спорта. И среди вас наверняка есть будущие победители и чемпионы, призеры международных соревнований. Будем поддерживать вас в этом, помогать этому спорту развиваться, а вам — состязаться и побеждать», — сказал глава Краснодара Евгений Первышов.

«FIFA-18» — футбольная компьютерная игра из серии игр FIFA, разработанная для платформ Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One и Xbox 360. Игра выпущена компанией Electronic Arts 29 сентября 2017 года.

Федерация киберфутбола России (ФКФ) — общественная киберспортивная организация. Деятельность ФКФ направлена на развитие и популяризацию киберфутбола в Российской Федерации, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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