В Краснодаре прошел первый в истории города ультрамарафон

Первый в истории Краснодара ультрамарафон прошел 24 февраля. Участники забега преодолели дистанции в 50, 25 и 5 км.

Помимо борьбы с соперниками и трассой, бегунам неприятный сюрприз приготовила погода — сильный порывистый ветер.

«Ветер сказывался. В одну сторону бежишь по ветру, в другую — против ветра. Конечно же, это замедляло ход и увеличивало трудозатраты», — отметил участник забега Юрий Трубицын.

В итоге самый длинный маршрут осилили 57 человек. Среди девушек лучшей стала москвичка Юлия Лапкина. Результат бегуньи — 4 часа 51 минута. У мужчин победу одержал Василий Ларкин из Смоленской области. Его время — 3 часа 3 минуты и 43 секунды.

«Хороший марафон, бежалось хорошо, только ветер мешал немного. А так — все хорошо», — сказал победитель забега Василий Ларкин.

Преодолел 50 км и организатор забега Алексей Пшеничный. Говорит, что так отметил свое 50-летие.

«Да нормально. Вопрос в дистанции всегда вторичен. Главное — тренировки. Если тренируешься, значит, все тебе покорится. Было немножко сложно с 25 по 30 км, потом отпустило, и в общем легко добежал», — пояснил Пшеничный.

Каждый, кто пересек финишную черту, получил на память оригинальную медаль. Победителей наградили ценными призами, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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