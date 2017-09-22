В Краснодаре прошел прием в честь лауреатов экспедиции «Имя Кубани»

Памятные медали лауреатам или их представителям вручила вице-губернатор Анна Минькова.

В год 80-летия образования Краснодарского края и 225-летия высадки казаков на кубанскую землю в крае реализовали масштабный проект «Имя Кубани». Его инициатором выступило народно-патриотическое общество «За веру, Кубань и Отечество!» совместно с администрацией и Законодательным собранием края, Кубанской митрополией, профсоюзами и общественными организациями.

Поиски имен земляков, внесших огромный вклад в развитие не только региона, но и всей страны, велись по пяти направлениям-маршрутам: «Боевое имя Кубани», «Духовное имя Кубани» «Благотворительное имя Кубани», «Молодое имя Кубани» и «Трудовое имя Кубани».

По итогам экспедиции почетный титул лауреата в номинациях присвоили ряду выдающихся кубанцев.

В их числе — участник военного парада 1941 года на Красной площади в Москве Константин Горожанин, митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор, главврач краевой клинической больницы № 1, хирург, академик РАН Владимир Порханов, лауреат Госпремии, хирург Владимир Оноприев, олимпийская чемпионка Людмила Брагина, художественный руководитель Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко, писатель Виктор Лихоносов, художник Геннадий Квашура, а также оперная прима, уроженка Кубани Анна Нетребко.

Решением краевого организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 80-летию образования Краснодарского края и 225-летию со дня освоения казаками Кубанских земель, памятная медаль вручена министру культуры Краснодарского края Виктории Лапиной.

Также за активное участие в подготовке и проведении поисково-просветительской экспедиции «Имя Кубани» благодарностями отметили координаторов направлений экспедиции и коллективы краевых министерств и ведомств, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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