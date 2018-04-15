В Краснодаре прошел просмотр детей в Академию танца Бориса Эйфмана

По результатам отбора, пятерых ребят пригласили для участия во вступительных экзаменах.

Просмотр проходил 13-14 апреля в балетном зале школы-интерната народного искусства для одаренных детей имени В. Г. Захарченко. В нем приняли участие 80 учащихся хореографических отделений детских школ искусств, участники творческих коллективов культурно-досуговых учреждений края, государственных образовательных организаций, школы-интерната народного искусства для одаренных детей имени В. Г. Захарченко и Краснодарского хореографического училища.

Просматривала ребят заведующая методическим кабинетом Санкт-Петербургской Академии танца Бориса Эйфмана Наталья Бойцова. Пять ребят с лучшими данными приглашены для участия во вступительных экзаменах в Академию.

Наталья Бойцова также провела мастер-класс для педагогов хореографического отделения школы-интерната имени В. Г. Захарченко, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

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