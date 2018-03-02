В Краснодаре прошел региональный слет волонтеров

Они обсудили планы на 2018 год. В России он официально объявлен Годом добровольцев.

Регион одним из первых создал большое волонтерское движение, оно объединяет почти 20 тыс. человек.

«Нам доверяют проведение не только спортивных мероприятий, но и знаковых событий. Например, Всемирные хоровые игры и Военные игры, которые мы проводили в Краснодарском крае. Помимо событийного волонтерства есть каждодневная помощь и забота о людях старшего поколения и о братьях наших меньших — животных», — рассказал заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Роман Дикий.

Движение добровольцев на Кубани начало активно развиваться после Олимпиады в Сочи. Сейчас на территории края десять специализированных центров для подготовки добровольцев. В ряды помощников вливаются не только студенты, но и люди в возрасте. «Серебряные волонтеры» обычно выступают в роли переводчиков или сопровождают гостей на мероприятиях.

«Мне руку пожимали Виталий Мутко, Вениамин Кондратьев, мэр Сочи и представители ФИФА из Германии и Испании», — отметила волонтер «серебряного возраста» Наталья Пешкова.

Кубок конфедераций оказался для волонтеров репетицией перед главным первенством планеты. Добровольцев для предстоящего мундиаля уже отбирают. А еще кубанских помощников в этом году ждут на чемпионате молодых специалистов WorldSkills в Казани.

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