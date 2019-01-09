Мероприятие посетил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Выступления Кубанского казачьего хора в краевой столице завершатся 14 января.

В фойе Центрального концертного зала зрителей встретили самодеятельные народные ансамбли, а главное событие развернулось на сцене. Артисты рассказали библейские истории рождения Иисуса Христа. Эту традицию дореволюционного Войскового певческого хора возродил художественный руководитель и главный дирижер Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко.

Музыканты, танцоры и вокалисты исполняли колядки и щедровки, разыгрывали святочные обряды. Участвовали в этом театрализованном представлении не только именитые артисты, но и юные воспитанники школы имени Виктора Захарченко.

На концерте был аншлаг. Поклонники приехали в Краснодар из соседних районов и даже из других регионов.

В Зимнем театре Сочи концерт пройдет 12 января, после этого он состоится в Славянске-на-Кубани, Кореновске, Абинске, Крымске, Тихорецке, Новокубанске, а также в станице Каневской, Староминской и Вышестеблиевской, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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