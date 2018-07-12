В Краснодаре прошел семинар для СМИ по избирательному законодательству

Журналистам напомнили правила работы во время выборов.

Представители Крайизбиркома, Роскомнадзора и краевой власти рассказали об основных нормах и законах, которые касаются информирования избирателей о ходе кампании, количестве зарегистрированных кандидатов и их рейтингах, основанных на соцопросах.

Семинар прошел в режиме видеоселетора. В зале собрались представители краевых СМИ, на связи были все территориальные комиссии региона, даже те, где выборов в этом году не будет.

«Безусловно, журналист как гражданин своей страны имеет право на мнение, имеет право высказывать, но иногда его личные предпочтения могут зайти за рамки того, что разрешено и перейти в прямую агитацию. Наверное, и заслуга вот этих семинаров постоянных, что в последние выборы претензий к СМИ, каких-то актов наказаний ни со стороны избиркома, ни со стороны правоохранительных органов не было», — отметил председатель избирательной комиссии Краснодарского края Алексей Черненко.

Единый день голосования в Краснодарском крае назначен на 9 сентября. Он пройдет в 30 районах. Выбирать будут депутатов местных Советов пяти муниципалитетов, проголосуют за 45 глав сельских поселений. Сейчас уже идет регистрация кандидатов.

Законность и прозрачность процесса проконтролирует и мониторинговая группа, в которую входят представители различных правозащитных организаций Кубани.

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