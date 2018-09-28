В Краснодаре прошел семинар о защите прав и интересов предпринимателей

Семинар провел уполномоченный по правам предпринимателей на Кубани Игорь Якимчик.

В зале торгово-промышленной палаты обсудили реформу контрольно-надзорной деятельности. К ее реализации страна приступила два года назад. К 2025 году государство планирует добиться улучшения условий труда на различных производствах. Одна из целей программы — минимизировать административную нагрузку на бизнес. Это будет осуществляться за счет сокращения проверок контролирующими органами, такими как МВД, МЧС, Ростехнадзор и прочие.

«Мы более трех лет назад начинали с таких серьезных цифр. Достаточно много было проверок. Их было свыше 30 тыс. Мы пришли к тому, что не нужны они в таком количестве сегодня», — сказал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае Игорь Якимчик.

Уже сегодня со многими надзорными органами предприниматели взаимодействуют дистанционно — через интернет. Обмен данными происходит непрерывно. Такая автоматизация процесса снизила коррупционные риски в два раза. Подобные тематические конференции в разных районах Кубани бизнес-омбудсмен проводит регулярно. По словам Игоря Якимчика, это позволит улучшить деловой и инвестиционный климат Кубани.

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