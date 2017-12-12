В Краснодаре прошел съезд Союза казачьей молодежи Кубани

В краевую столицу приехали более 300 руководителей местных отделений, казачьих школ и классов. Они отчитались о проделанной за год работе. Развитие казачьей системы обучения — приоритетная задача для Союза, отметил атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда.

В 2017 году воспитанники казачьих и кадетских классов участвовали в спортивных соревнованиях, учебных олимпиадах и культурных мероприятиях.

«Когда мы все вместе поднимем систему казачьего обучения на такой уровень, чтобы нас с вами было не 85 тыс., а 350-500, чтобы казаков в Кубанском казачьем войске было не 51 тыс., как сейчас, а 300, 500 или 800 тыс., тогда никто, никогда, ни при каких обстоятельствах не развернет казачьи устои и казачью жизнь на кубанской земле вспять», — заявил атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда.

В 2018 году в Союз казачьей молодежи вступят студенты вузов региона. Объединение намерено заняться организацией благотворительных акций, концертов в Краснодаре и крае и провести собственную серию игр КВН на Кубок атамана Кубанского казачьего войска.

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