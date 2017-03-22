В Краснодаре прошел совет атаманов Кубанского казачьего войска

В Краснодаре 22 марта прошел совет атаманов Кубанского казачьего войска. В мероприятии приняли участие губернатор Вениамин Кондратьев, атаман войска Николай Долуда, митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор, более 500 атаманов казачьих обществ со всего края.

Как доложил Николай Долуда, с начала 2017 года численность казаков увеличилась более чем на 1,4 тыс. человек и составила порядка 49 тыс. Он отметил, что таких показателей нет в других регионах.

Сегодня казаки принимают активное участие в охране общественного порядка, подчеркнул атаман. В 2016 году совместно с полицией казаками было выявлено и пресечено 956 преступлений и более 90 тыс. административных правонарушений, задержано 237 лиц, находившихся в розыске.

«Уже в этом году раскрыто по горячим следам 237 преступлений, составлено 14 тыс. административных протоколов. Казаками осуществлено более 2,7 тыс. выходов на дежурства по защите государственной границы», — рассказал Долуда.

Как отметил Вениамин Кондратьев, за десять лет казачье войско претерпело значительные изменения, и сегодня оно интегрировано в реальную жизнь края: образованы казачьи классы, казаки несут охрану госграниц, государственной и муниципальной собственности, поддерживают порядок на улицах, принимают активное участие в культурной жизни края.

«Но никогда казачество не станет реальной силой, если не будет принимать участие в экономической жизни региона. Каждое районное казачье общество должно иметь свой инвестпроект, стараться его реализовать. Вы видите и знаете проблемы своего муниципалитета, и должны быть гарантом экономической и социальной стабильности», — подчеркнул губернатор.

В ходе мероприятия был поднят вопрос выделения земли казачьим обществам. Как доложил первый заместитель атамана Кубанского казачьего войска Николай Перваков, сегодня в распоряжении казаков — более 12 тыс. га земли. В шести муниципалитетах созданы казачьи сельхозкооперативы, еще в трех они находятся на стадии оформления документации. Однако есть муниципалитеты, где освоение земель проводится слабо или не ведется совсем, заметил Николай Перваков. Среди них — Ейский и Щербиновский районы.

Губернатор поручил активизировать работу в этом направлении, отметив, что вопрос выделения земли казакам с контроля не снимается, кооперативы должны быть в каждом муниципалитете края.

Также в ходе заседания участники обсудили вопросы казачьего образования. По словам Николая Долуды, сегодня в крае 25 общеобразовательных казачьих школ, шесть кадетских казачьих корпусов, более тысячи школ имеют классы и группы казачьей направленности.

Губернатор напомнил о поручении создать «Союз казачьей молодежи Кубани» — организацию, которая должна объединить подростков, увлеченных историей, традициями, обычаями казаков.

«У нас есть казачьи школы, классы, корпуса. Давайте соберем активных ребят, которые смогут поддержать такой союз, повести за собой остальных. Это будет реальная, мощная молодая сила», — сказал Кондратьев.

Он поручил завершить работу по формированию союза до конца 2017 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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