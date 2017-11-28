В Краснодаре прошел Совет ректоров вузов Кубани и Адыгеи

В ходе мероприятия ректорам и преподавателям ведущих вузов Кубани вручили почетные награды – медали и благодарности.

В его работе приняла участие заместитель главы региона Анна Минькова. Она напомнила присутствующим, что вопрос помощи молодым ученым находится у губернатора в числе приоритетных. По ее мнению, поддержка талантов должна осуществляться, в первую очередь, в вузах.

«Сегодня необходимо создавать все условия для развития и самореализации молодых ученых. Невозможно представить рост экономики и внедрение в нее инноваций, если регион не движется с точки зрения науки», — подчеркнула вице-губернатор.

В рамках действующего соглашения между администрацией края и федеральными фондами 683 кубанских ученых получают финансирование своих научных исследований, включая 105 молодых ученых в возрасте до 35 лет.

Кроме того, как сообщил и.о. министра образования, науки и молодежной политики края Константин Федоренко, планируется, что в 2018 году на поддержку научных проектов выделят 28 млн рублей в рамках соглашения между регионом и РФФИ.

На совещании был поднят вопрос о работе по развитию и поддержке одаренных детей на Кубани. Как акцентировала Анна Минькова, необходимо делать все возможное, чтобы такие дети после окончания школы оставались в крае и поступали в местные вузы.

«Талантливых детей очень много. Их нужно своевременно выявлять, и это — задача как педагогов в школе, так и преподавателей высших учебных заведений», — обратилась к Совету замруководителя региона.

В качестве системы поощрения учителя, которые готовят детей к олимпиаде, получат дополнительную систему мотивации — денежные премии, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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