В Краснодаре прошел спортивный концерт «Формула любви»

Кубанские гимнасты и акробаты совместно с творческими коллективами города выступили в краснодарском театре Драмы.

Концерт состоял из 12 номеров, в которых приняли участие 280 атлетов.

«Чувствуешь вдохновение, когда выступаешь с актерами, которые полностью поглощены театральным искусством. Немного адреналина тоже было, зрители другие, и они оценивают по-другому. Искусство насыщает эмоциями», — сказала мастер спорта по эстетической гимнастике Дарья Клещева.

Театрализованный концерт посвящен двум важным датам в истории кубанского спорта: 70 лет назад в крае зародилась художественная гимнастика, а также 80-летие отметили федерации спортивной гимнастики и акробатики региона.

«Я безумно счастлива, потому что принимаю участие в мероприятии такого масштаба, на этом концерте собрались чемпионы мира и Европы, чемпионы России по спортивной и художественной гимнастике. И я безмерно горда, что меня единственную из Геленджика позвали сюда. Я представляю свой город, и это счастье», — поделилась мастер спорта по художественной гимнастике Дарья Скорикова.

Подготовить такое шоу организаторам удалось всего за один месяц. Воплотить в жизнь эту идею спортивным федерациям помогло министерство культуры Краснодарского края.

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