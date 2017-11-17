В Краснодаре прошел танцевальный фестиваль «Венок дружбы народов»

На фестивале 17 ноября выступили фольклорные коллективы края. Они представили 16 разных народностей, которые проживают на Кубани.

За право показать зрителям свои номера танцоры и певцы боролись на муниципальных творческих состязаниях. Участников фестиваля поздравили заместитель руководителя департамента внутренней политики Кубани Петр Халанский и представители республик Адыгея и Дагестан. Каждый из них объяснил, чем же так важен фестиваль.

«Они общаются, видят, почему у человека такой костюм, почему он так выглядит, почему себя так ведет. Это все связано. В этом вся ценность. Сам фестиваль является красивым, зрелищным мероприятием, но ценность его, в основе своей, это общение людей между собой», — сказал заместитель руководителя департамента внутренней политики Краснодарского края Петр Халанский.

Прошедший фестиваль — уже 14-й по счету. Впервые он состоялся в 1992 году. Тогда инициатором праздника дружбы народов выступил Центр национальных культур.

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