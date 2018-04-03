В Краснодаре прошел товарищеский матч по американскому футболу

Играли команды «Сборная Юга» и 13-кратный действующий чемпион России — «Патриот» из Москвы.

Успеха в этой встрече добился столичный коллектив — 12:26. Победа убедительная, но гости отметили, что эта игра была настоящим испытанием для коллектива.

«Собственно, это первая игра сезона, можно было ожидать все, что угодно. Еще мы не знали, кто будет против нас играть. Мы предполагали, что соберется очень много игроков из разных регионов, что это будет не только Юг», — сказал главный тренер команды «Патриоты» Виктор Скапишев.

Помимо кубанцев в «Сборную Юга» вошли спортсмены из Ставропольского края, Волгоградской и Астраханской областей, Республики Крым и даже футболисты из Челябинска. Но прежде, чем получить место в команде, все игроки прошли жесткий отбор.

«Было порядка 100 заявок от игроков в сборную, на тренировочный лагерь, который был две недели назад. Доехали чуть больше 70 спортсменов. Была 100% конкуренция, мы потратили три дня в тренировочном лагере, чтобы определить, кто лучший. В первую очередь играли только лучшие игроки, лишь уже в четвертой четверти, когда счет стал понятен, тренеры произвели замены, выпустили запасных игроков», — пояснил главный тренер команды «Сборная Юга» Георгий Соседский.

Опыт, полученный в этом товарищеском матче, местным спортсменам скоро пригодится: 14 апреля в кубанской столице стартует заключительная часть чемпионата Краснодарского края по американскому футболу. Имена обладателей золотых медалей станут известны 15 апреля.

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