В Краснодаре прошел турнир по дзюдо между сборными Росгвардии и Краснодарского края

Мероприятие состоялось во дворце спорта «Олимп», его посетил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Чемпионат войск национальной гвардии по дзюдо проводится в регионе второй год. Как отметил губернатор, это становится доброй традицией.

«На Кубани любят дзюдо, а разными видами борьбы занимается почти 50 тыс. человек. У нас очень спортивный край, и мы делаем все, чтобы процент мальчишек, которые занимаются единоборствами и, в частности, дзюдо рос год от года. Им есть на кого равняться», — подчеркнул Вениамин Кондратьев.

По его словам, сегодняшнее мероприятие — это демонстрация спортивной подготовки бойцов Росгвардии, их лучших качеств, мастерства, дисциплины, уважения к сильному противнику.

Заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Сергей Захаркин поприветствовал участников соревнований и пожелал им захватывающих поединков и красивых побед.

Гости турнира поприсутствовали на командной встрече по дзюдо между сборными командами войск национальной гвардии и Краснодарского края на Кубок Директора Федеральной службы войск Росгвардии и губернатора края. Также прошли показательные выступления СОБР Росгвардии по Краснодарскому краю.

Со счетом 3:2 победу одержала сборная края. По окончании турнира победителей и призеров командной встречи наградили медалями и кубками.

В чемпионате войск национальной гвардии РФ по дзюдо принимают участие 130 человек из 13 команд, которые выступают в разных весовых категориях, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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