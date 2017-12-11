В Краснодаре прошел турнир по ММА «Битва на Кубани»

Во дворце спорта «Олимп» Гога Шаматава сразился с португальцем Диего Да Сильва Пинейро. Гость против хозяина выстоял, хотя не раз был серьезно поражен.

Единогласным решением судьи победу присудили Шаматаве. Пояс чемпиона Европы остался у него.

«Соперник очень хороший. Я заметил, что он действительно может держать удар. Хотелось закончить досрочно, но не получилось», — сказал победитель турнира Гога Шаматава.

В программе вечера было еще семь поединков по правилам ММА. В четырех из них бились краснодарские спортсмены, все они порадовали болельщиков. Победы одержали Ашот Григорян, Евгений Бондарев, Шадид Рашидов и Андрей Колосов. Последний оказался сильнее ростовчанина Алмаза Молдобаева, несмотря на опыт соперника. Колосов моложе его на десять лет.

«Это спорт. Здесь нет возрастных ограничений. Мы должны делать свою работу. Выживает сильнейший», — считает победитель турнира Андрей Колосов.

Не разочаровали спортсмены из Краснодара и в схватках по правилам К-1. Андрей Лебедев оказался сильнее нижегородца Евгения Воронцова. Роман Гундаренко победил волгодонского спортсмена Антона Бородавкина. Роман Иванов взял верх над еще одним представителем Волгодонска, Романом Григорьевым.

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