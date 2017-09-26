В Краснодаре прошел турнир по вольной борьбе памяти Бесика Кудухова

Выступали на нем российские спортсмены и борцы из Казахстана.

Гости выиграть медали не смогли. Все призеры представляют Россию. В числе тех, кто поднялся на пьедестал, есть и кубанские вольники. Бабули Цолоев стал вторым в весовой категории до 96 кг. Алик Акимов завоевал бронзу в весе до 50 кг. Сразу пять золотых наград — у представителей Северной Осетии. Три первых места получили спортсмены из Дагестана.

«Эти соревнования очень сложные. Здесь очень большая конкуренция», — сказал участник турнира Роман Джавоян.

«Я думаю, с каждым годом будет больше участников. Если даже пять-шесть человек придут теперь в зал — это уже для турнира большой плюс», — считает трехкратный чемпион мира по вольной борьбе Денис Царгуш.

Организует этот турнир министерство физической культуры и спорта Краснодарского края. Соревнования в кубанской столице прошли уже в третий раз.

«Я думаю, это честь для молодежи, которая борется. Они должны помнить своих героев, ну а мы должны чтить память», — рассказала министр физической культуры и спорта Краснодарского края Людмила Чернова.

Бесик Кудухов — двукратный призер Олимпийских игр, четырехкратный чемпион мира. В 2013 году титулованный спортсмен погиб в ДТП.

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