В Краснодаре прошел юридический форум

Он собрал больше 1 тыс. различных специалистов.

На площадках форума судьи, адвокаты, эксперты юриспруденции и представители власти в формате диалога рассмотрели самые актуальные и сложные вопросы. Например, банкротство, проблемы, связанные с недвижимостью или логистикой. Кроме того, участники обсудили пробелы в законодательстве и поделились частными случаями из практики.

«Участники получают ответы на те вопросы, которые их интересуют в практической деятельности. Профессиональная компетенция участников наших мероприятий повышается. Они совершают меньше ошибок в своей повседневной профессиональной работе», — сказал президент фонда «Кубанский юридический форум» Алексей Крыцула.

Форум проходит уже в третий раз и постоянно расширяет как тематику встреч, так и географию участников. В этот раз гостями форума стали эксперты юриспруденции Южного федерального округа, городов Центральной России, Урала и Сибири.