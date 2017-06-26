В Краснодаре прошла 1/4 финала Кубка России по регби

РК «Кубань» в июне одержала победу над столичным коллективом «Слава-ЦСП» и вышла в полуфинал Кубка России.

Команде не хватало Кирилла Губина и Дмитрия Гриценко. Но начали встречу хозяева удачно: попытки Рощина, Непейводы и Хечикови, две реализации Сугробова, 19:0 к середине первого тайма.

«»Кубань» играла замечательно. Вопросов нет. На достаточно хорошем подъеме эмоциональном прошла. На высоких скоростях. А про свою команду пока не могу ничего сказать», — прокомментировал главный тренер РК «Слава-ЦСП» Андрей Черевичный.

Во втором тайме серьезную трамву получил Мамука Хечикови.

«Слава Богу, что он сейчас передвигается на своих двоих. Поэтому будем смотреть, насколько серьезно. Надеемся все-таки, что в ближайшее время мы его увидим, нашего правого столба Хичекови в строю», — сказал главный тренер РК «Кубань» Александр Алексеенко.

Всего у «Кубани» было восемь попыток против одной у соперника. Непейвода оформил дубль, а Сугробов довел личный счет до 15 очков. Итоговый счет поединка — 55:5. «Кубань» в полуфинале, соперник пока не известен. Капитан команды Владимир Остроушко настроен решительно.

Только такой же настрой, как и в том году. Будем стараться, стремиться. Все хотят играть в финале и завоевывать этот титул», — считает Остроушко.

Пока команде нужно готовиться к следующей битве. В рамках третьего тура чемпионата в Краснодар 2 июля приедет один из лидеров российского регби — монинский «ВВА-Подмосковье», сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

Источник