В Краснодаре прошла 28-я конференция регионального отделения «Единой России»

Участие в ней принял губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. До начала заседания глава региона вместе с председателем ЗСК Владимиром Бекетовым и секретарем регионального отделения партии Николаем Гриценко осмотрел выставку партийных проектов.

Все они реализуются в Краснодарском крае в различных сферах: АПК, медицина, образование, доступная среда, экономика. Последний проект помог городам и районам края выявить неиспользуемые резервы своих территорий и точки роста.

— Мы сегодня должны иметь финансовую возможность сделать жизнь лучше. А это, еще раз подчеркиваю, любой инвестиционный проект, любое строительство заводов, фабрик. Это жизнь. Настоящая жизнь, которая подкреплена в первую очередь финансовыми возможностями. Без этого мы будем болтунами. Поэтому сегодня мы должны максимально делать все возможное, чтобы заводы, фабрики, предприятия создавались, строились. Это экономическая мощь Кубани. Будет экономическая мощь — значит, будет рост благосостояния жителей. Это наша с вами задача.

Остановились участники конференции и возле стенда «Городская среда». Сегодня это один из приоритетных проектов, в рамках которого идет благоустройство дворов, парков, скверов, улиц и площадей по всему краю.

— «Единая Россия» — это партия власти. Мы должны сверяться с желанием жителей, для которых все это делаем. Все наши идеи должны соизмеряться с мнением горожан, если мы говорим о Краснодаре, с желанием жителей воплотить эти идеи — насколько они им комфортны, насколько они для них приемлемы. Для того, чтобы они понимали, что жизнь их станет более комфортной. Если мы начнем сверху вниз им навязывать то, что считаем правильным, а они это не будут принимать, — не будет результата.

Уже на конференции, обращаясь к делегатам, губернатор отметил, что все проекты и предвыборная программа партии направлены на улучшение качества жизни кубанцев в городах и станицах. В регионе строятся школы и детские сады, поликлиники и спортивные площадки. Будущее благополучие края напрямую зависит от результатов избирательной кампании.

«Нам нужен сегодня рабочий парламент. Нам нужны депутаты-практики, способные видеть проблемы. И не только понимать и видеть, но и решать. Сделать такое законодательство, такую норму, которую можно реально применять в жизни. Каждый, кто пойдет на выборы, должен давать себе отчет, что он будет пять лет жить проблемами людей. И работать для людей, как для себя. Коллеги, вы будете бороться. Кандидаты от «Единой России» будут бороться за мандаты в ЗСК нашего края. Доказывать, что мы способны. Люди должны вам поверить. Результаты этой победы смогут нам прогарантировать стабильную и успешную Кубань в ближайшие пять лет», — заявил Вениамин Кондратьев.

На конференции кубанские единороссы определились с кандидатами по одномандатным округам и партийным спискам. Именно они будут бороться за кресла в региональном парламенте на выборах в сентябре.

«Все они участвовали в дебатах и во встречах с избирателями, все они победили 28 мая на предварительном голосовании. Президиум генерального совета партии поддержал предложения нашего политического совета и согласовал кандидатуры от нашей партии, которые пойдут на предстоящие выборы», — сообщил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Гриценко.

Предвыборная кампания в крае уже началась. Новый состав регионального парламента станет известен 10 сентября, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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