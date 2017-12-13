В Краснодаре прошла битва роботов

Взять под контроль железного воина и сразиться в турнире «Живая сталь» смогли зрители «Робофеста». Гостям предложили приручить умные машины на площадке компании «Ростелеком».

У стенда демонстрировали научное шоу: роботы исполняли сложные команды, а их создатели рассказывали о тонкостях управления и программирования, а также показывали химические опыты. Можно было познакомиться с 3D-моделированием, узнать о новейших интернет-разработках. Для увлеченных технологиями будущего компания несколько раз в год проводит конференции, соревнования, встречи с ведущими учеными страны.

«»Ростелеком» активно поддерживает научные и образовательные проекты, направленные на развитие современных цифровых технологий. Сегодня дети, участвующие в «Робофесте», учатся активно программировать роботов, а уже завтра они станут первоклассными IT-специалистами, готовыми развивать современную цифровую экономику», — сказал директор департамента внешних коммуникаций филиала «Юг» компании «Ростелеком» Вячеслав Плеханов.

Лучшие команды регионального этапа получили призы от компании и отправятся на всероссийский фестиваль «Робофест» в Москву. Он пройдет в марте следующего года.

Вернуться на ленту

Источник