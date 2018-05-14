В Краснодаре прошла боксерская матчевая встреча между сборными края и города

В декабре 2017 года по инициативе мэра Краснодара создали сборную талантливых юниоров. Спустя несколько месяцев они приняли участие в первых соревнованиях.

Сначала на ринге прошли боксерские поединки в формате три раунда по полторы минуты. Первые две победы одержали краевые спортсмены. Однако затем краснодарцы стали доминировать. Начало положил Никита Манасихин, который досрочно завершил свою встречу.

«Бой шел первые два раунда. Я присмотрелся, в третьем раунде готовил левый боковой, левый боковой прошел, и он был в нокдауне», — рассказал боксер.

После победы Егора Леха счет в противостоянии стал равным. А Ефим Зыков и Асланбек Джураев принесли успех городским боксерам — 4:2.

Достойно провели свои поединки и участники встречи по кикбоксингу. Лишь один из пяти закончился в пользу представителя сборной края. В остальных сильнее были горожане. Одного из них на победу, помимо тренера, настраивал отец.

«Говорил, что надо обязательно победить. Говорил, что если кидается — оттяжка правой, если не идет, то левой, левой, правой. Не так уж и тяжело было мне работать в бою, но все равно чуть поднапрягся», — поделился победитель соревнований Дмитрий Симоненко.

Счет первой в истории матчевой встречи — 8:3. Сборная Краснодара победила. В этом году подобные турниры пройдут еще три раза. Ближайший состоится в августе.

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