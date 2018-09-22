В Краснодаре прошла церемония поднятия флага города

Церемонию на Театральной площади провели в честь 225-й годовщины со дня основания Краснодара.

В мероприятии приняли участие глава Краснодара Евгений Первышов, председатель городской Думы Вера Галушко, представители иностранных делегаций, краснодарцы и гости города.

Полотнище флага Краснодара внесли на площадь казаки Почетного караула Екатеринодарского районного казачьего общества. Размер флага — 10 на 15 м (площадь — 150 кв. м).

Во время подъема флага прозвучал гимн Краснодара в исполнении Кубанского духового оркестра, ансамбля казачьей песни «Криница» и вокально-хореографического ансамбля «Родник» ТО «Премьера».

В Краснодаре на Театральной площади установлен самый высокий в крае флагшток. Его высота — 42 м, сообщает пресс-служба администрации города.

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Фото пресс-службы администрации Краснодара

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