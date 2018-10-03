В Краснодаре прошла конференция молодежной организации «Единой России»

Региональное отделение «Молодой гвардии» на свою отчетную конференцию впервые пригласило сторонние общественные организации: Совет молодых депутатов, Союз сельской молодежи, активистов движения «Юнармия» и студенческих отрядов.

В таком новом формате обсудили проекты, которые реализуются в регионе, и наметили перспективы сотрудничества.

«Очень приятно, что молодогвардейцы активно взаимодействуют с другими молодежными организациями. Это основа основ, ведь ничего нет дороже, чем национальное единство и стабильность, которые достигнуты в стране и крае благодаря руководству», — сказал секретарь краснодарского отделения партии «Единой России» Николай Гриценко.

Кубанские молодогвардейцы создали 20 проектов, которые приносят пользу муниципалитетам. В рамках одной из таких инициатив в Лабинске депутаты получили 17 молодых помощников-волонтеров. Сочинский проект, нацеленный на организацию семейного досуга и помощь парам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, уже набрал 1 тыс. участников. А активисты из Геленджика проводят «праздники двора» в отдаленных хуторах и селах.

«Нужна работающая, думающая молодежь, которая готова самообразовываться и применять новые методы управления. Мы живем в современном мире, и все это должно делаться на благо нашей улицы, города, поселения — в общем, на благо России и Кубани», — отметил руководитель регионального отделения «Молодой гвардии Единой России» Отто Савицкий.

Всего участниками конференции стали 120 человек. В числе приглашенных гостей были депутаты Государственной думы и Законодательного собрания края. Приветствовал молодежь заместитель губернатора Алексей Копайгородский. Он отметил, что молодежные активисты — резерв будущих управленцев для региона.

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