В Краснодаре прошла конференция о решении проблем инфраструктуры

На ней обсудили, как создавать в крае новое жилье с развитой инфраструктурой и при этом учитывать интересы бизнеса.

Встречу провело региональное отделение Российского союза промышленников и предпринимателей. На одной площадке впервые собрались все участники рынка: крупнейшие застройщики, руководство края, общественники и архитекторы.

«Я думаю, что такие встречи необходимы для власти и бизнеса. В данный момент действительно вопросов накопилось в городе много, и сегодня есть понимание, что центр города у нас должен быть привлекательным для жителей. Микрорайоны, которые строятся, должны быть с инфраструктурой, школами, садиками, бульварами», — сказал председатель краснодарского регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей Виктор Бударин.

Конференция, как отметили участники, стала фундаментом, на котором будут дальше выстраивать совместную работу бизнес и власть. Рекомендации экспертов и способы решения проблем в этой сфере обобщит комитет по строительству РСПП, и на их основе будет разработана дорожная карта.

«Тщательно проработанные проекты, в первую очередь проекты планировки, повышают инвестиционную привлекательность территории, улучшают продажи недвижимости. И наоборот, те районы застройки, где высотность достигнута, плотность сумасшедшая — там и спроса такого нет, по понятным причинам», — отметил руководитель департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края Юрий Рысин.

Подобные встречи региональное отделение союза промышленников и предпринимателей планирует провести с представителями других отраслей экономики края, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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