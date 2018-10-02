В Краснодаре прошла конференция ОНФ «Народный фронт «За Россию»»

Члены ОНФ вместе с общественностью и представителями власти подвели итоги проделанной работы за год. Также говорили об эффективных методах исполнения поручений майских указов президента.

«Как показал опыт предыдущего исполнения майских указов, для успешной реализации поручений президента нужны две составляющие. Это четкая выверенная позиция правительства и общественный контроль. И хорошо, чтобы эти две составляющие взаимодействовали на этапе составления и обсуждения тех задач, конкретизации тех задач, которые ставил президент», — сказала депутат Государственной Думы РФ, член центрального штаба ОНФ Наталья Костенко.

На конференции обсудили реализацию приоритетных проектов «Народного фронта». По итогам встречи были составлены предложения, которые направят на рассмотрение в правительство.

ОНФ был создан президентом страны. Главные задачи движения — это контроль над исполнением указов и поручений главы государства, а также борьба с коррупцией.

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