В Краснодаре прошла конференция по повышению производительности труда

О научной организации труда говорили 14 декабря. Среди спикеров были заместитель губернатора Краснодарского края Игорь Галась и министр экономики Краснодарского края Александр Руппель.

Второй день конференции «Бережливый бизнес — высокая производительность», посвященной росту производительности и внедрению бережливых технологий на кубанских предприятиях, собрал спикеров, топ-менеджеров известных компаний — машиностроительных и металлургических гигантов, кредитных организаций и воздушных гаваней. Они делились опытом успешного применения научного подхода к организации труда. Это более чем актуально, потому что недавно принятая Стратегия развития Краснодарского края до 2030 года предусматривает амбициозные задачи, в том числе и рост производства в 2,5 раза.

«Есть и проекты, которые затрагивают сквозные секторы экономики, управления — это «Умная Кубань». Одним из элементов этого флагманского проекта является повышение производительности труда через призму внедрения принципов бережливого производства», — отметил заместитель губернатора Краснодарского края Игорь Галась.

Сегодня в регионе реализуется сразу несколько проектов, направленных на рост производства. Это системные меры по снижению административных барьеров для предприятий, помощь выхода на рынки сбыта, подготовка кадров. К тому же кубанским предприятиям оказывают адресную помощь по обучению бережливому производству, и с каждым годом таких организаций будет все больше и больше.

«В прошлом году мы начали с десяти предприятий муниципально-государственного сектора, попробовали на себе внедрение бережливых технологий и их эффект. За два-три месяца он превзошел все ожидания. Средняя производительность труда выросла на 15-20%, а где то и на 50%, на отдельно взятых предприятиях», — сказал министр экономики Краснодарского края Александр Руппель.

Сегодня в регионе восемь предприятий участвуют в приоритетной региональной программе по росту производительности. Выбранным на конкурсной основе предприятиям эксперты помогают анализировать производственные процессы — от разработки стратегии до склада готовой продукции — и выявлять потери, которые можно оптимизировать.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в первый день работы форума свои истории успеха рассказали менеджеры агрохолдинга и машиностроительного завода.

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