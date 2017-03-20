В Краснодаре прошла конференция по защите прав предпринимателей

В Краснодаре в марте прошла Международная конференция по вопросам защиты прав предпринимателей.

Права 8 тыс. кубанских бизнесменов были нарушены в прошлом году. Сотрудники прокуратуры нашли виновных и привлекли к ответственности почти 1,5 тыс. человек.

На конференции обсудили борьбу с коррупцией и прозрачность в сфере госзакупок. Кубань входит в десятку регионов России, где созданы лучшие условия для ведения бизнеса.

«В Краснодарском крае количество обращений снизилось, несмотря на то, что по стране оно с 2013 года выросло в 2,5 раза. Это больше на 250%», — сказала эксперт аппарата уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Наталья Рябова.

«Теперь уже предприниматели жалуются не просто на то, что, как раньше говорили, их пытаются закрыть. Теперь они жалуются на другие моменты: какие-то бюрократические проволочки. Для бизнеса сейчас у нас льготные возможности», — отметил руководитель регионального комитета по противодействию коррупции Эдуард Идрисов.

В этом году запланирована серия подобных встреч в разных городах страны, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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