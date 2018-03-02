В Краснодаре прошла конференция «Время новых стратегий — 2018»

На дискуссионной площадке, организованной издательством «Юг Times», спикеры рассуждали о том, как сделать край промышленным центром, не утратив при этом звания главного аграрного региона страны.

А добиться этого можно, учитывая интересы и бизнеса, и власти, и местных жителей.

«Важно, чтобы вместе с экономикой региона развивался и бизнес, который здесь работает, и дополнительно развивалась экономика не конкретного предприятия, а каждого человека, каждой семьи», — сказал заместитель председателя ЗСК Краснодарского края Сергей Алтухов.

Регион должен стать настоящей платформой для реализации инвестиционных предложений. Для этого на законодательном уровне созданы все условия. Также необходимо вывести кубанские товары на международную площадку, чтобы они заняли свою нишу на глобальной бизнес-арене.

«Важно, чтобы мы видели приоритеты не на один год, а на пять, семь лет. Нужно заниматься макроэкономикой. Сейчас хорошие инициативы от муниципальных образований, они уже чувствуют, что становятся лидерами в развитии», — отметил уполномоченный по защите прав предпринимателей на Кубани Игорь Якимчик.

Разработанная в крае «Стратегия социально-экономического развития до 2030 года» поможет взять региону новую высоту, как в экономике, так и в социальной жизни. Благодаря ей через 12 лет численность населения в регионе должна превысить 6 млн человек, а среднемесячная зарплата увеличиться на 80%.

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