В Краснодаре прошла «Лаборатория по современной польской драматургии»

Мероприятие «Диалог культур» 20, 21 и 22 сентября провел «Один театр» при поддержке Польского национально-культурного центра «Единство».

Эксперимент завершился 22 сентября эскизом по пьесе современного польского драматурга Томаша Мана «111». Его поставил актер краснодарского Молодежного театра и режиссер спектаклей «Балерина из фастфуда» и «Титаник» в «Одном театре» Алексей Суханов. Это история жизни одной польской семьи на протяжении 20 лет, которая заканчивается трагически — убийством сыном своих родителей. Цифра в названии — цена, которую герой пьесы заплатил за оружие.

Пьеса построена из отдельных реплик, с помощью которых складывается повествование. Биографию молодого человека с детства до момента преступления рассказывают сам герой, его сестра и родители. Режиссер вслед за автором исследует проблему отсутствия диалога, чуткости и взаимопонимания между близкими людьми и тщетные попытки достучаться друг до друга.

«Мы попробуем из осколков вазы собрать целую жизнь», — сказал перед началом эскиза Алексей Суханов.

Роли исполнили актеры краснодарского Театра драмы Татьяна Корякова и Владимир Подоляк, а также не служащие в краснодарских театрах молодые актеры Светлана Третьяк и Максим Шереметьев.

В конце вечера зрители обсудили постановку и большинством голосов выразили мнение оставить эскиз таким, каким он был представлен.

Лаборатория — творческий эксперимент: режиссеры в сжатые сроки репетируют с актерами выбранные пьесы. Получившиеся эскизы представляют публике и обсуждают с ней увиденное. В дальнейшем эскиз может стать полноценным спектаклем и войти в репертуар театра.

В первый день лаборатории 20 сентября зрители увидели эскиз по пьесе «Ночь Гельвера» Ингмара Вилквиста, поставленный главным режиссером краснодарского Молодежного театра Даниилом Безносовым. Актер и режиссер «Одного театра» Артем Акатов 21 сентября показал работу по пьесе Кшиштофа Бизе «Токсины».

В 2013 году «Один театр» проводил «Лабораторию современной уральской драматургии». В результате эксперимента пьеса «Балерина из фастфуда» вошла в постоянный репертуар театра.

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