В Краснодаре прошла олимпиада «Молодые менеджеры и предприниматели Кубани»

Больше 30 подростков представили свои экономические проекты в разных направлениях — от разработки стартапа до создания бренда целого района.

Работы оценивали опытные менеджеры и предприниматели. К каждому конкурсанту предъявляли высокие требования.

«Проверяли на актуальность, на своевременность, на качество. И самое главное — оценивали предложения, которые ребята сгенерировали. Понятно, что они еще дети, но в их головах созревают достаточно серьезные планы, и для нас это очень важно», — отметил первый заместитель министра экономики Краснодарского края Андрей Палий.

«Программы по развитию аграрного туризма встречаются чаще всего. Есть действительно интересные проекты для малых предприятий и малых хозяйств. У ребят возникают новые идеи. Старшие товарищи, которые сидят в комиссии, помогают более правильно адаптировать их к жизни и к реальной экономике», — пояснил министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди.

Победители получили ценные подарки. Один из них — дополнительные пять баллов, которые выпускник сможет прибавить к своему результату по ЕГЭ при поступлении в профильный вуз.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник