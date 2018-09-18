В Краснодаре прошла премьера циркового шоу «Гиганты Африки»

В первом отделении шоу белый носорог по имени Бони исполнил вальс.

Артист весом в 3 т демонстрировал сложные па, работал вместе с коллегой — собакой Белкой — и здоровался со зрителями.

На представлении был настоящий аншлаг. Бони особенно понравился маленьким гостям краснодарского цирка.

Еще один гвоздь программы — выступление суматранских тигров и белого льва Алжира. В нескольких метрах от зрителей хищники демонстрировали акробатические и творческие номера. Вела такое сложное и опасное представление дрессировщица Инна Забелкина. По ее словам, каждое животное уникально и требует особенного подхода.

«В любом общении с такими крупными животными всегда нужны любовь, взаимопонимание, доверие — и тогда все получится. С хищниками работать опаснее. А носорог иногда упирается, и его надо уговаривать. То есть у каждого какие-то свои закорючки», — рассказала дрессировщица Инна Забелкина.

Также зрителей развлекали клоуны, а под куполом цирка выступали акробаты.

Артисты будут выступать в цирке краевой столицы по пятницам, субботам и воскресеньям до 14 октября. Узнать расписание и приобрести билеты можно в кассах и на сайте краснодарского цирка.

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