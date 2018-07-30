В Краснодаре прошла премьера цирковой программы «Жираф-шоу»

Семиметровую звезду программы зовут Багир. Он гастролирует по России уже целый год. Во время выступления жираф не только демонстрирует сложные трюки, но и общается со зрителями.

В антракте жираф устраивает автограф-сессию. Кроме Багира, на манеж выходят попугаи, собаки, верблюды и козы. Они демонстрируют высшую школу дрессуры. Зрителей развлекает клоун, а под куполом цирка свое искусство показывают акробаты. Яркое и необычное представление оценят взрослые и дети.

— Мне особенно понравился жираф Багир, он такой добрый, дружелюбный.

— Очень понравился, очень милый, красивый, добрый, много положительных эмоций.

Узнать расписание представлений «Жираф-шоу» можно в кассах Краснодарского цирка.

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