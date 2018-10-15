В Краснодаре прошла премьера спектакля «Спящая красавица»

Музыкально-литературный спектакль 14 октября открыл новый сезон абонемента «Сказки с оркестром» в Муниципальном концертном зале.

Детям представили первую сказку абонемента — «Спящая красавица» Шарля Перро. «Волшебная палочка» была в руках у актрисы Молодежного театра Юлии Макаровой. Дирижировал Кубанскоим симфоническим оркестром Денис Ивенский.

Для зрителей Юлия Макарова исполнила песню о прекрасной принцессе на музыку Петра Ильича Чайковского, сообщается в группе Молодежного театра «ВКонтакте».

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