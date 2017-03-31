В Краснодаре прошла презентация книги «На Кубань за волей и казацкой долей»

В Центральной городской библиотеке имени Н. А. Некрасова презентовали новую книгу по истории Краснодарского края «На Кубань за волей и казацкой долей». Ее автор Николай Дьяков собирал архивные материалы не меньше 40 лет.

На страницах издания все о Кубанской земле. Период охвачен с 1720 по 1917 год.

«Все, что там изложено, начиналось с вопроса: а кто мы на Кубани? Что за люди? Откуда мы? Вот вы будете знакомиться с материалами, вы четко узнаете, кто из генералов был инициатором и организатором строительства наших станиц», — рассказал Николай Дьяков.

Эта книга у автора третья по счету, и интерес к ней уже огромный. В томе более 300 страниц, большинство с иллюстрациями. На литературной встрече издание, которое поможет в изучении краеведения, подарили всем школам Краснодара. Бесплатно 1 тыс. экземпляров разошлась по детским и юношеским библиотекам региона.

На презентации читателям также представили поэтический сборник Николая Седова «Именем слова». Свои стихи кубанский автор посвятил творчеству и жизни Александра Пушкина.

«Я надеюсь, что такие встречи, как эта, приблизят читателя, в том числе молодого, к книге. Делают это и библиотеки, и другие авторы, и издатели», — сказала генеральный директор краснодарского издательства «Книга» Татьяна Василевская.

Новая книга о Кубани станет подарком к 80-летию Краснодарского края. Юбилей отметят уже в сентябре. Во всех районах пройдут концерты и театральные постановки, а в Краснодаре зрителей ждет музыкальная программа и народные гулянья, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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