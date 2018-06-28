В Краснодаре прошла презентация нового жилого комплекса

Масштабный проект «Галактика» в микрорайоне «Черемушки» — это четыре высотных монолитно-кирпичных дома на 1,4 тыс. квартир.

В архитектурном ансамбле будет предусмотрено все: парковки, в том числе и подземные, на первых этажах — магазины, парикмахерские и аптеки. Во дворе — спортивные и детские площадки в космическом стиле.

«Комплекс хорошего комфорт-класса с бюджетом покупки класса эконом. То есть недорогие, комфортные квартиры в хорошем районе, с хорошей инфраструктурой. Уникальность в первую очередь в том, что комплекс находится в районе, который давно сложился, в инфраструктуре», — отметила директор краснодарского филиала московской строительной компании Мария Заика.

Рядом с будущими высотками — остановки общественного транспорта, детские сады, школы, поликлиники, университет, крупные торговые центры. Гостям презентации, представителям банков и агентам недвижимости, рассказали и о том, что строительство комплекса идет с опережением сроков. Первые два дома сдадут во втором полугодии 2020 года.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник