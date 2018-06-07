В Краснодаре прошла сводная репетиция XIII Губернаторского бала

На площадь перед Законодательным собранием края съехались около 2 тыс. будущих выпускников.

Участниками бала станут отличники, победители олимпиад, творческих конкурсов, спортивных соревнований, волонтеры.

На первых сборах они репетировали вальс, хастл, танго, блюз, попурри. Большинство из ребят не танцевали на профессиональном уровне. Впереди у выпускников еще две сводных репетиции — 15 и 21 июня.

В режиме видеосвязи прошла встреча волонтеров, участников бала с Лизой Арзамасовой — членом попечительского совета благотворительного фонда помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость». Под ее патронажем в крае прошла акция «Выпускник доброй воли», по итогам которой отобрали 100 школьников для участия на балу. Ребята пообщались с Лизой Арзамасовой по вопросам добровольческой деятельности и пригласили ее на Губернаторский бал.

Подготовка ведется с февраля. Сначала участники тренировались с педагогами в своих школах и собирались отдельными группами с хореографами в Краснодаре.

Губернаторский бал состоится 24 июня на площади перед ЗСК, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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