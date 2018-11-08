В Краснодаре прошла XXX конференция регионального отделения партии «Единая Россия»

В ее работе приняли участие председатель ЗСК Юрий Бурлачко, вице-губернатор Кубани Алексей Копайгородский, секретарь Краснодарского регионального отделения «Единой России» Николай Гриценко.

На конференции единороссы рассмотрели приоритеты в работе на предстоящий период, обновили состав политсовета и избрали делегатов на съезд партии в Москве.

Участники мероприятия затронули тему реализации на Кубани 14 федеральных партийных проектов. Они касаются строительства новых школ, благоустройства дворовых и общественных территорий, ремонта спортзалов в сельских школах, материально-технического оснащения культурных учреждений.

Также на съезде дали старт новому муниципальному проекту «IT-Краснодар». В его рамках в каждом местном отделении партии организуют курсы компьютерной грамотности для лиц предпенсионного возраста, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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